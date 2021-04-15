Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил, что в будущем планирует баллотироваться в президенты.

Заявление прозвучало в эфире программы "Что это было" на "24 канале".

Ведущий программы, бывший нардеп Сергей Лещенко, приводил вопросы от зрителей. Один из них спросил, что ожидает в будущем нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова и куда метит сам Арестович.

"Я мечу в президенты, это не секрет. Потом, через пару политических тактов. А что будет с Аваковым, не знаю", – ответил гость студии.

Лещенко поинтересовался, возможна ли конкуренция Арестовича и Авакова на выборах. На что блогер предположил: "Может быть, но явно не завтра".

Между тем в Украине ходят разговоры о втором президентском сроке Владимира Зеленского. В марте Давид Арахамия заявил. что "слуги народа" будут призывать Зеленского баллотироваться на второй срок.

А год назад сам Зеленский прозрачно намекнул, что уже думает о втором сроке.