Спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что метит в президенты
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил, что в будущем планирует баллотироваться в президенты.
Заявление прозвучало в эфире программы "Что это было" на "24 канале".
Ведущий программы, бывший нардеп Сергей Лещенко, приводил вопросы от зрителей. Один из них спросил, что ожидает в будущем нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова и куда метит сам Арестович.
"Я мечу в президенты, это не секрет. Потом, через пару политических тактов. А что будет с Аваковым, не знаю", – ответил гость студии.
Лещенко поинтересовался, возможна ли конкуренция Арестовича и Авакова на выборах. На что блогер предположил: "Может быть, но явно не завтра".
Между тем в Украине ходят разговоры о втором президентском сроке Владимира Зеленского. В марте Давид Арахамия заявил. что "слуги народа" будут призывать Зеленского баллотироваться на второй срок.
А год назад сам Зеленский прозрачно намекнул, что уже думает о втором сроке.