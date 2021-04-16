Санкции США против России: согласится ли теперь Путин на встречу с Байденом

Президент США вчера подписал указ о новых санкциях против России.

Собственно, особое впечатление произвели не сами санкции (это уже не первый и даже не десятый раз), а то, что введены они всего два дня спустя после телефонного звонка Джо Байдена Владимиру Путину, в котором хозяин Белого дома предложил хозяину Кремля личную встречу. Видимо, в понимании Вашингтона санкции – это нечто вроде дополнительного бонуса к приглашению.

Правда, следует отметить, что подписанный Байденом пакет санкций за вмешательство в выборы, кибератаки и Крымский мост – отнюдь не новость. О том, что их введут, речь шла уже несколько месяцев. Да и на фоне целого ряда других ограничений и запретов вчерашние вовсе не выглядят страшно: самое существенное там – запрет американским компаниям с 15 июня нынешнего года покупать долговые бумаги российского Центробанка и Минфина.

Однако, как уже сказано, дело не в содержании, а в моменте. Если кто-то хочет переговоров ради достижения результата, он не наносит удар сразу же после предложения.

Путин пока никак не отреагировал на новый указ своего американского визави. Но очевидно, что эти санкции очень сильно осложняют для российского президента возможность дать положительный ответ на предложение о встрече. Естественно, не сами санкции, а все тот же момент: согласиться на переговоры после того, как Белый дом ввел санкции – означает согласие на то, что Америка будет вести эти переговоры с позиции силы.

Но, как ни парадоксально, подобные зигзаги в линии Вашингтона даже на руку Путину. Все понимают, что теперь он будет молчать на тему встречи с Байденом несколько недель, а Штаты, скорее всего, не будут предпринимать новых антироссийских шагов, ожидая ответа из Кремля. И в течение этих нескольких недель будет беспрепятственно продолжаться строительство "Северного потока - 2".

То есть, конечно, Вашингтон может послать своего эмиссара в Берлин, чтобы сделать еще одну попытку убедить Ангелу Меркель и ее правительство отказаться от "невыгодного" проекта. Но буквально вчера в Берлине снова заявили, что строительству газопровода не будет мешать ничто, даже эскалация на украинско-российской границе. Естественно, что эмиссары из Вашингтона ему тем более не помешают.

Что касается перспектив встречи Байдена с Путиным, то они на самом деле вчера не изменились – это более глобальная тема, чем санкции против долговых бумаг.

Да и Байден затем поздно вечером выступил с довольно примирительным заявлением по России, дав понять, что заинтересован продолжать диалог, а вопрос по Северному потоку-2 открыт.

Зеленский едет к Макрону. О вступлении в ЕС лучше не вспоминать

Украинскому президенту тем временем предстоит собственный дипломатический бой: сегодня он вылетает в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Вылетает, следует признать, в нелучшее для него время. И дело не только в том, что на Донбассе идет эскалация боев, а на восточной границе скапливается мощная группировка российской армии. Зеленскому предстоит лететь в Париж после того, как НАТО фактически дезавуировало его заявление о необходимости вступления Украины в этот альянс.

И это еще не все. Вчера, буквально накануне визита, госсекретарь по европейским делам МИДа Франции Клеман Бон вбил последний гвоздь в еще одну стратегическую цель политики нынешней украинской власти: он назвал вступление Украины в Евросоюз "несерьезной перспективой".

Хотя, конечно, и европейская, и евроатлантическая интеграция – это все просто лозунги, пусть и записанные теперь в Конституцию. В конце концов, в Конституции записано и право всех граждан на бесплатную медицину, но всерьез это уже никто не воспринимает.

Да и перспектива вступления в НАТО и ЕС на сегодняшний день явно не те темы, о которых вообще стоит вести речь. И Макрон с Зеленским явно будут говорить не об этом.

Можно не сомневаться в том, что брифинг двух глав государств начнется с фраз о том, что Франция призывает Россию прекратить сосредотачивать армию возле украинской границы, а также призывает все стороны конфликта на Донбассе вернуться к режиму тишины. Да, и еще о поддержке территориальной целостности Украины Макрон тоже скажет. А еще – о Минских соглашениях.

Собственно, в этой части Зеленскому и предстоит самая неприятная часть разговора, поскольку для Франции с Германией понятия "территориальная целостность Украины" и "Минские соглашения" неразделимы. Причем Минские соглашения – именно в том виде, который так не нравится украинскому президенту: с выборами на Донбассе до передачи границы под контроль Украины.

Вчера стало известно, что к переговорам Зеленского с Макроном в режиме онлайн присоединится еще и Меркель. Что хорошо для внешнего престижа, но плохо для украинского президента – потому что немецкая фрау отчитает Зеленского на русском языке похлеще, чем это будет делать Макрон через переводчика.

И потому самое интересное, чего следует ждать на брифинге сегодня, – это того, что именно скажет президент Украины о Минских соглашениях. Почему-то есть уверенность, что скажет он совсем не то, о чем говорит в Киеве.

Турция отказалась поддерживать Украину против России

Тем временем выяснилось, что и итог визита Зеленского в Анкару оказался несколько иным, чем это представлялось сразу после его окончания. Нет, конечно, Турция не отказалась от задекларированных обязательств построить квартиры для крымских татар. Но вот в том, что касается глобального декларирования поддержки Украины…

Вчера турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу официально заявил, что в конфликте между Украиной и Россией Анкара не поддерживает какую-то одну сторону. Ее позиция – это "конструктивный подход" по отношению к обеим странам.

На этом в вопросе особых украинско-турецких отношений можно ставить точку. Причем вряд ли можно утверждать, что на позицию Анкары повлиял объявленный Москвой "мораторий" на российский туризм в Турцию: все-таки вопрос глобального выбора – это намного серьезнее, чем упущенная выгода от туризма. Тем более что ситуация с коронавирусом на турецких курортах сейчас и правда не ахти.

Понятно, что в отдаленной перспективе Анкара лелеет мечту вернуть Крым себе – или как собственную территорию, или как вассальное крымскотатарское "ханство". И понятно, что с этой точки зрения российская аннексия полуострова Эрдогану не нравится. Но с точки зрения сегодняшней геополитики Москва нужнее Анкаре, чем Украина: без нее нельзя решить ни один "кровный" турецкий вопрос – ни по Азербайджану с Арменией, ни по Сирии, ни по Крыму. Да и "Турецкий поток", который Эрдоган обороняет вместе с Путиным, – это важнее, чем все отдаленные перспективы.

Поэтому продажа весьма дорогих самолетов-беспилотников – это все, чего Киев может ожидать от Анкары. Да и то только потому, что для Турции такой контакт – хороший бизнес.

Тайное решение Кабмина: как теперь будут отбирать субсидии

"Зрада" вчера была не только во внешней политике, но и внутри страны. Накануне прошло заседание Кабмина, на котором, казалось, никаких резонансных вопросов не рассматривали. Но, как выяснилось, была еще и закрытая его часть – и на ней тайно приняли постановление, которым весьма серьезно ужесточили требования при начислении субсидий на оплату услуг ЖКХ.

В нем много скандальных норм – начиная с того, что сами нормы потребления, подпадающие под субсидии, возвращаются на уровень до начала карантина, и заканчивая тем, что поводом для отказа в субсидии может оказаться любая поездка за границу (даже если это поездка на похороны родственника в соседнюю Белоруссию).

При этом местные комиссии, принимавшие решения по начислению субсидий, упраздняются, так как они, по мнению власти, были слишком лояльны к гражданам. А это значит, что фактически последней инстанцией при решении вопроса о субсидии станет орган финансового и имущественного мониторинга: если он решит, что субсидия не положена, то обжаловать решение будет негде.

Цинизм государства во всей этой истории зашкаливает. В свое время оно, вводя высокие тарифы, клялось, что субсидию получат все, кто в них нуждается. А теперь это же государство делает все, чтобы субсидию не получал вообще никто. И после такого грандиозного вранья власти хотят, чтобы граждане верили этой стране?

Нацбанк повысил учетную ставку и "опустил" экономику

И еще одна не слишком приятная новость пришла из Нацбанка: он повысил учетную ставку сразу на 1% – до 7,5%. Причем нельзя сказать, что действия НБУ не обоснованы: в Украине с января – худшая инфляция за последние четыре года, и в Украине слишком низкие ставки по облигациям внутреннего госзайма, которые надо продавать, чтобы перекрыть отсутствующие транши от МВФ, но которые никто не хочет брать.

Однако при всей обоснованности решения Нацбанка оно, естественно, не может пройти для страны безболезненно. И потому регулятор своим другим вчерашним объявлением снизил прогноз по росту экономики в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

Ведь повышение учетной ставки – это удар по всем громким планам власти насчет массового кредитования бизнеса и ипотеки: проценты по этим программам неизбежно должны повыситься.

Хотя понятно, что главная причина такого прогноза все-таки не в действиях НБУ. Главная причина – это отсутствие массовой вакцинации, из-за которого регионы вновь и вновь вынуждены вводить локдауны и значительная часть бизнеса не может вернуться в нормальный режим работы.

А учитывая тот факт, что создание коллективного иммунитета к коронавирусу – это все еще только фантазия правительства, ожидать улучшения ситуации не приходится. И потому следует ожидать, что прогноз по экономике пересмотрят еще не раз. Естественно, в худшую сторону.