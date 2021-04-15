Президент США Джо Байден после подписания указа о новом пакете антироссийских санкций выступит с заявлением относительно Российской Федерации. Выступление запланировано на 15 апреля, 23:30 по Киеву.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Президент США Джо Байден выступит с речью о России в четверг в 16:30 по Гринвичу в Восточном зале (Белого дома - Ред.), заявил Белый дом после того, как администрация объявила о масштабных санкциях против России в отношении ряда так называемых злонамеренных действий", - сказано в сообщении агентства.

Ранее "Страна" приводила заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что несмотря на санкции предложение Байдена о встрече с Владимиром Путиным остается в силе.

Мы также сообщали, что санкции негативно отразились на украинской гривне: она резко пошла вниз.