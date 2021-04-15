В Луцкой общеобразовательной школе I-III ступеней №15 произошел конфликт. Учительницу математики обвинили в том, что она заставила трех девушек раздеться почти догола, оставив только нижнее белье. Такая информация появилась в Instagram-сообществе For Луцк.

Девушкам по 13-14 лет:

"На перемене у меня в классе парили (использовали электронные сигареты - Ред.), И тут заходит и учительница, она увидела пар, начала кричать, обзывала, я уже точно не помню. Я ей сказала, что у меня ничего нет, потом она всех выгнала и оставила меня и двух одноклассниц, сказала раздеться до трусов и лифчика, потом разуваться ", - цитируют в сообществе слова одной из пострадавших.

Директор школы объяснил местному изданию "Конкурент", что конфликт был, но информацию о раздевании детей не подтвердил. Комментировать большее отказался.

Кроме того, в комментариях под заметкой пользователи обвиняют учительницу и в других "грехах". Также появилось провокационное видео с избиением школьника.

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