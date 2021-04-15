Киевский бизнесмен Сеяр Куршутов, в эксклюзивном комментарии "Стране" рассказал свою версию попадания в список "контрабандистов" СНБО.

"В санкционный список меня включил близкий к президенту человек - Андрей Ермак, глава Офиса президента. Причина - сведение личных счетов и комплекс неполноценности на почве неудач в личной жизни", - заявил Сеяр в интервью "Стране".

По его словам, в последние три недели в канун решения СНБО на него выходили посредники от Офиса президента с предложением приехать на переговоры.

"Вчера и сегодня пять раз звонили, приглашали в Офис на встречу. Я прямым текстом послал нах@й. Какие у нас могут быть общие дела? К сожалению, нечистые на руку люди из окружения Зеленского используют санкционный инструментарий СНБО, как способ давления и побуждения к каким-то диалогам разных представителей бизнеса и элиты", - рассказал Куршутов.

По его словам, сотрудники СБУ торгуют виртуальными местами в списке.

"Силовики торгуют местами в санкционном списке, даже если у человека не было шансов туда попасть. Они звонят бизнесменам, из разных секторов, регионов, нагоняют страху, а после предлагают выключить тебя из списка. Этих списков не существуют, они продают воздух", - говорит он.

По словам Сеяра, прайс за исключение из виртуального санкционного перечня - от 100.000 долларов до 3 миллионов долларов.

"Я знаю, как посредники второго ранга в команде Зе, связывались с моими знакомыми и предлагали за деньги либо за определённые бартерные услуги исключить их фамилии из санкционного списка. Под определенными услугами я имею в виду, влияние на каких-то людей, журналистов, активистов, депутатов", — заявил Кашрутов.

На вопрос, связан ли он с контрабандой и с бывшим депутатом Александром Грановским (в сети есть публикации, в которых Грановского обвиняют в создании Офиса контрабанды во времена президентства Порошенко, а Куршутова называли правой рукой Грановского в этом деле), Сеяр отвечает так:

"У меня было влияние на таможенный рынок. Масштаб моего влияния достоверно известен тем, кто бы хотел в этом разобраться. У меня был логистический бизнес, но пару лет назад я его продал. Я, конечно, не "стерилен", но скажу точно, что не сидел ни на каких контрабандных схемах. С Грановским я хорошо знаком, в свое время мы с ним часто общались. Он был народным депутатом, а я был советником президента "Асоциацим налогоплательщиков Украины". Мы обсуждали различные вопросы, в том числе, и фискальные".

По словам Куршутова, он будет подавать в суд и намерен добиваться приговора до окончания президенства Зеленского.

"Где Вадим Слюсарев, где Александр Акст в этом списке? Люди, которые открыли этот ящик Пандоры, должны понимать, что они будут нести за это ответственность. Я буду подавать в суд. Благо, снял как раз наличку со счетов, так что деньги на адвокатов у меня пока что есть", - рассказал Сеяр.

Ранее "Страна" писала о том, что СНБО утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов", появились первые фамилии.

Также мы публиковали полный список "контрабандистов", против которых СНБО ввел сегодня санкции.