В Верховной Раде переименовали государственную премию Украины в области науки и техники в национальную премию имени Бориса Патона. Народные депутаты приняли соответствующий законопроект №5327. За основу и в целом проголосовали 271 народный депутат на внеочередном пленарном заседании в четверг 15 апреля.

Согласно пояснительной записке, данный законопроект разработан с целью увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки академика Бориса Патона.

Законопроект предлагал внести советующие изменения в статью 11 закона "О государственных наградах Украины".

Борис Евгеньевич Патон - советский и украинский учёный в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор, умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни. С 1953 года - директор Института электросварки им.Патона. С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины. На момент смерти являлся старейшим (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президентом государственной Академии наук в мире, а также старейшим (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) живущим действительным членом Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.

Как сообщала "Страна", при этом в Национальной академии наук Украины просили переименовать киевский бульвар Дружбы народов в проспект Бориса Патона.

Ранее в Киеве собирали подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона.