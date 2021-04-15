Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предложение Вашингтона провести встречу президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина на территории третьей страны остается в силе несмотря на американские санкции.

Об этом Псаки сказала во время традиционного брифинга 15 апреля.

У представительницы Белого дома спросили, делают ли санкции организацию встрече менее вероятной.

"Приглашение остается в силе, и мы считаем, что саммит был бы хорошим шагом вперед к развитию стабильных и предсказуемых отношений", - ответила Псаки на вопрос.

Напомним, в телефонном разговоре 13 апреля Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы.

Позже госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь в разговоре шла о неделях, а не о месяцах.

А спустя два дня Байден ввел новые санкции против граждан и компаний России.