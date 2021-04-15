Вакцина Pfizer, первые 117 тысяч доз которой поступит в Украину в пятницу в рамках программы Covax, не будет проходить лабораторный контроль. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Вакцина выехала сегодня после обеда со складов в Бельгии, завтра мы, согласно маршрутному листу, ожидаем в 10:25 в Жулянах. Вакцина не будет проходить лабораторные проверки, так как вакцина поставляется через механизм Covax, она не будет нуждаться в проведения контроля", - сказал Степанов.

Министр сообщил, что эта партия вакцина Pfizer, согласно национальному плану вакцинации, будет поставлена, "в первую очередь, для граждан, которые находятся в домах-интернатах в домах престарелых и социальным работникам и работникам ГСЧС".

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии привившийся Pfizer медик превратился в "тифозную Мэри".

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