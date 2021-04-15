Катера Федеральной службы безопасности России в ночь на 15 апреля пытались препятствовать действиям лодочной группы Военно-морских сил ВСУ, которая несла боевое дежурство в Азовском море.

Об этом сообщается в Фейсбуке ВМС ВСУ.

"Россия продолжает нарушать нормы международного морского права. Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку воспрепятствовать правомерным действиям лодочной группы ВМС ВС Украины, несущей боевое дежурство. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного плавания, катерно-тактическая группа ВМС Украины продолжала выполнять поставленные перед ней задачи", - сказано в записи.

В ВМС добавили, что украинские моряки и дальше будут обеспечивать безопасность Украины на море, руководствуясь исключительно нормами международного морского права.

Между тем консультант в Институте законодательства Верховной Рады Борис Бабин сообщил, что РФ перекрыла Керченский пролив для военных и государственных судов Украины и третьих стран, в том числе судов ВМС и морской охраны Украины.

"РФ пока не перекрывает пролив для коммерческого судоходства. Но при этом она официально противоправно перекрыла прибрежным предупреждением департамента картографии Минобороны 152/21 с 24 апреля по октябрь 2021 года пролив для иностранных военных и государственных судов, следующих из Азова и в Азов. То есть это ВМС и морская охрана Украины, а также гидрография, таможенники, рыбоохрана (эта часть более теоретически, потому что такие суда там давно не появлялись) и так далее. Также запрет касается любой третьей страны", - написал эксперт.

Ранее о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива сообщал украинский МИД.

Как писала "Страна", сейчас Россия проводит в Черном море учения, с которыми и связано ограничение движения судов.