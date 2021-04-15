Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Головатого от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) в связи с истечением срока полномочий, сообщается на сайте главы государства.

Указ № 165/2021 опубликован на сайте главы государства в четверг, 15 апреля.

"Освободить Головатого Сергея Петровича от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) в связи с истечением срока полномочий", - сообщается на сайте президента.

Также следующим Указом президента №166/2021 от 15 апреля, Сергей Головатый вновь был назначен членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).

"Назначить Головатого Сергея Петровича - заместителя Председателя Конституционного Суда Украины - членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия), по соглашению.", - говорится в указе.

Ранее "Страна" писала о том, что замглавы КСУ Головатый задекларировал за год более 3 млн грн зарплаты и храм Киевского патриархата.

Также мы сообщали, что замглавы КСУ Головатый во время заседания сел на место Тупицкого и вызвал недовольство судей.