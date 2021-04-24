Завтра отмечают Вербное воскресенье. Сегодня вечером в церквях уже можно освящать веточки вербы. Это один из самых больших праздников перед Пасхой, когда церковь вспоминает Вход Господень в Иерусалим незадолго до распятия.

Что принято делать в праздник и почему святят вербу

Вечером в субботу церквях проходят службы, на которые верующие по народной традиции приносят веточки вербы для освящения. Освятить вербу можно и во время утренней воскресной службы.

Почему именно вербу? Дело в том, что библейская легенда рассказывает, что, когда Иисус вошел в Иерусалим после воскрешения праведного Лазаря, слух о нем, как о сыне божьем разнесся уже далеко, поэтому жители встречали его как царя. Они прославляли его, когда он ехал по улицам на осле и устилали дорогу пальмовыми ветвями.

Так пальма стала символом Входа Господня в Иерусалим. В Западном христианстве его называют "Пальмовым воскресеньем". В наших более холодных землях экзотическую пальму заменили вербой. Это дерево первым оживает среди зимы и до Пасхи успевает зацвести. Поэтому верба также стала символом надежды и жизни.

Веточками вербы принято легонько хлестать домашних, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как вода и богат, как земля". Считалось, что это принесет здоровье и благополучие.

В Вербное воскресенье продолжается Великий пост, так что его проводили за скромным домашним обедом. В этот день постящимся можно употреблять рыбу.

Как и на любой другой церковный праздник в народе старались отложить работу, не ругаться и не сквернословить.

Картинки и поздравления с Вербным воскресеньем

Как верба оживает весной

после долгой холодной зимы.

Пусть воспрянут все силы твои

и в душе воцарится покой.

Будь здорова, как вода и богата, как земля. Пусть хранит тебя верба.

З Вербною неділею! Хай принесе силу.

Щастя і здоров'я, достатку та любові.

Тихонько счастью дверь открой навстречу.

Пусть оно будет бесконечным.

Пусть веточка вербы тебя коснется,

И все хорошее в тебе проснется.

Пусть веточки вербы принесут в дом свет и добро.