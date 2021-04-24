Завтра отмечают Вербное воскресенье. Сегодня вечером в церквях уже можно освящать веточки вербы. Это один из самых больших праздников перед Пасхой, когда церковь вспоминает Вход Господень в Иерусалим незадолго до распятия.
Что принято делать в праздник и почему святят вербу
Вечером в субботу церквях проходят службы, на которые верующие по народной традиции приносят веточки вербы для освящения. Освятить вербу можно и во время утренней воскресной службы.
Почему именно вербу? Дело в том, что библейская легенда рассказывает, что, когда Иисус вошел в Иерусалим после воскрешения праведного Лазаря, слух о нем, как о сыне божьем разнесся уже далеко, поэтому жители встречали его как царя. Они прославляли его, когда он ехал по улицам на осле и устилали дорогу пальмовыми ветвями.
Так пальма стала символом Входа Господня в Иерусалим. В Западном христианстве его называют "Пальмовым воскресеньем". В наших более холодных землях экзотическую пальму заменили вербой. Это дерево первым оживает среди зимы и до Пасхи успевает зацвести. Поэтому верба также стала символом надежды и жизни.
Веточками вербы принято легонько хлестать домашних, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как вода и богат, как земля". Считалось, что это принесет здоровье и благополучие.
В Вербное воскресенье продолжается Великий пост, так что его проводили за скромным домашним обедом. В этот день постящимся можно употреблять рыбу.
Как и на любой другой церковный праздник в народе старались отложить работу, не ругаться и не сквернословить.
Картинки и поздравления с Вербным воскресеньем
Как верба оживает весной
после долгой холодной зимы.
Пусть воспрянут все силы твои
и в душе воцарится покой.
Будь здорова, как вода и богата, как земля. Пусть хранит тебя верба.
З Вербною неділею! Хай принесе силу.
Щастя і здоров'я, достатку та любові.
Тихонько счастью дверь открой навстречу.
Пусть оно будет бесконечным.
Пусть веточка вербы тебя коснется,
И все хорошее в тебе проснется.
Пусть веточки вербы принесут в дом свет и добро.