СНБО опять взялся за "контрабандистов". Фото: 24 канал

В четверг, 15 апреля, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На нем СНБО утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов", куда попали 12 человек.

"Страна" публикует полный перечень попавших под санкции "контрабандистов".

  1. Куршутов Сеяр Османович.
  2. Черкасский Александр Ефимович.
  3. Кукоба Эдуард Яковлевич.
  4. Доронин Олег Владимирович.
  5. Мелконян Тигран Сасуникович.
  6. Полуситок Владимир Михайлович.
  7. Аминев Денис Марселович.
  8. Сердюк Сергей Павлович.
  9. Грибанов Михаил Александрович.
  10. Попов Андрей Юрьевич.
  11. Богданов Олег Валерьевич.
  12. Дворак Юрий Николаевич.

Ранее мы приводили первую часть перечня "топ-контрабандистов", против которых СНБО ввел санкции полмесяца назад, 2 апреля. Также мы объясняли, почему власть взялась за людей, связанных с таможней и в пользу кого идет зачистка.

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