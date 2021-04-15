"Страна" публикует полный список "контрабандистов", против которых СНБО ввёл сегодня санкции
В четверг, 15 апреля, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
На нем СНБО утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов", куда попали 12 человек.
"Страна" публикует полный перечень попавших под санкции "контрабандистов".
- Куршутов Сеяр Османович.
- Черкасский Александр Ефимович.
- Кукоба Эдуард Яковлевич.
- Доронин Олег Владимирович.
- Мелконян Тигран Сасуникович.
- Полуситок Владимир Михайлович.
- Аминев Денис Марселович.
- Сердюк Сергей Павлович.
- Грибанов Михаил Александрович.
- Попов Андрей Юрьевич.
- Богданов Олег Валерьевич.
- Дворак Юрий Николаевич.
Ранее мы приводили первую часть перечня "топ-контрабандистов", против которых СНБО ввел санкции полмесяца назад, 2 апреля. Также мы объясняли, почему власть взялась за людей, связанных с таможней и в пользу кого идет зачистка.