Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. Это связано с военными учениями.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Подробности решения России в МИД не назвали. Однако расценили такие действия РФ как "очередную попытку в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря".

В МИД считают, что этот шаг грубо нарушил права на свободу судоходства, гарантированные Конвенцией ООН по морскому праву.

"Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море", - заявили в МИД.

В ведомстве резюмировали, что на фоне продолжающегося наращивания военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации и в море.

Эта тема всплывает уже не в первый раз после аннексии Крыма. Так, в 2019 году Евросоюз требовал от России обеспечить свободу прохода судов в Керченском проливе.

Ранее "Страна" сообщала о начале российских учений в Черном море с участием ракетных кораблей.