В пятницу циклон Xander удержит дожди над Украиной. Карта погоды по областям
В пятницу, 16 апреля, погоду над Украиной продолжит формировать малоподвижный циклон Xander.
Поэтому завтра время от времени будет дождить, а в западных областях - местами с мокрым снегом. Лишь ночью в юго-восточной части - без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер на правобережье Украины ожидается преимущественно западный, а на остальной территории - южный, 7-12 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха +2-7 градусов. В дневные часы +8-13, на крайнем востоке страны до +16, а в западных областях +4-9 градусов.
На высокогорье Карпат обещают временами снег, температура ночью до 2-7 градусов мороза.
В Киева 16 апреля ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5-7, а днем до +10-12 градусов.
Ранее "Страна" писала о том, что в середине апреля в Карпатах выпало полтора метра снега.
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