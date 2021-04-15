В пятницу, 16 апреля, погоду над Украиной продолжит формировать малоподвижный циклон Xander.

Поэтому завтра время от времени будет дождить, а в западных областях - местами с мокрым снегом. Лишь ночью в юго-восточной части - без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер на правобережье Украины ожидается преимущественно западный, а на остальной территории - южный, 7-12 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха +2-7 градусов. В дневные часы +8-13, на крайнем востоке страны до +16, а в западных областях +4-9 градусов.

На высокогорье Карпат обещают временами снег, температура ночью до 2-7 градусов мороза.



В Киева 16 апреля ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5-7, а днем ​​до +10-12 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в середине апреля в Карпатах выпало полтора метра снега.

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