Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла во втором чтении законопроект о предоставлении отцам возможности брать отпуск до трех лет при рождении ребенка.

Как свидетельствует карточка документа №3695 на сайте парламента, в целом его поддержали 269 народных депутатов.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс о труде и закон "Об отпусках" новым видом отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается за счет работодателя.

В законопроекте оговаривается, что такой отпуск может предоставляться не только мужчине, находящемуся в браке с женщиной, родившей ребенка, но и отцу ребенка, если тот не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они проживают вместе.

Такой отпуск также может предоставляться бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) воспитывает ребенка одна (один).

Кроме того, законопроект дает равное право каждому из родителей ребенка брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Законопроект еще закрепляет право родителей несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних лиц с инвалидностью с детства на дополнительный отпуск.

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