На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 15 апреля, президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект "О статусе олигарха", который позволит ограничивать влияние таких лиц.

Об этом сообщил сам глава государства.

"Было несколько экономических вопросов, и я предложил разработать фундаментальный законопроект про статус олигарха, что будет с такими людьми, какие вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов. Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на Верховную Раду Украины, этого допускать нельзя, поэтому будет рассматриваться вопрос олигархов в Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент рассказал, кого считает представителями "олигархического класса" в Украине. В список вошли бывший президент Петр Порошенко, глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и другие. Также Зеленский публично поддержал санкции, недавно введенные США в отношении бизнесмена Игоря Коломойского.

На сегодняшнем заседании СНБО также утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов", в которую попали 12 человек.