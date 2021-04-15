Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о наборе в отряд добровольцев, которые будут задействованы "в случае полномасштабного вторжения" в Украину.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Поручил руководителю Муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, которые в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе", - написал Марцинкив.

По его словам, в Муниципальной инспекции города служат 36 участников боевых действий.

"То есть люди опытные и в случае вторжения РФ смогут разобраться на фронте. Будем готовы", - добавил мэр.

Напомним, ранее глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что он вместе представителями этой политической силы, лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, начали собирать резервистов после обострения ситуации на Донбассе.

В свою очередь "глава ДНР" Денис Пушилин допустил, что в вооруженном конфликте на Донбассе могут участвовать и российские добровольцы, такие как депутаты Госдумы Казбек Тайсаев из КПРФ и Андрей Козенко из "Единой России".