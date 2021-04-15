Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами по итогам заседания СНБО, которое прошло в четверг, 15 апреля.

Видеозапись опубликована в официальном телеграм-канале Зеленского.

На видео президент Украины затронул четыре темы, которые могли подниматься и на совете.

Во-первых, президент рассказал о ситуации на Донбассе, которая, по его словам, "контролируемая".

"Первый вопрос был самым главным, самым приоритетным - это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я не могу рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролированная. Есть действительно вопросы. Мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое главное", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский объявил о введении санкций против новой партии "контрабандистов" из 12 человек. В их числе, как уже писала "Страна", известный киевский бизнесмен Сеяр Куршутов, Юрий Дворак (экс-руководитель Киевской таможни) и харьковский бизнесмен Александр Черепинский.

В третьих, рассказал о подготовке законопроекта о "статусе олигарха", чтоб превращать их из олигархов в бизнесмены, так как "влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на Верховную Раду Украины" - недопустимо, по мнению президента.

Также Зеленский рассказал о недавней встрече с Эрдоганом и о намерении Украины наращивать турпоток с Турцией, в отличие от России, которая поток туристов в эту страну ограничила из-за пандемии.

Напомним, в четверг, 15 апреля, прошло очередное заседание СНБО. Заседание проходило в закрытом режиме, о происходящем журналистов оповестили после заседания.

Как сообщала "Страна", перед заседанием СНБО Данилов рассказал СМИ, как надо освещать новости

Напомним, традиционное пятничное заседание было перенесено на четверг. Мероприятие перенесли на один день раньше обычного из-за визита президента Зеленского в Париж.

Как ранее сообщал Офис президента, на заседании СНБО планировали обсудить вопросы безопасности на востоке Украины, второй расширенный пакет персональных санкций по отношению к организаторам контрабандных схем, кибербезопасность, вопросы экономической безопасности государства и отдельные вопросы от президента.

В прошлый раз заседание отменили из-за поездки Зеленского на Донбасс.