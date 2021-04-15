Президент Владимир Зеленский в четверг подписал указ об увольнении главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко, которое 14 апреля согласовал Кабинет министров.

Документ под номером №163/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - сказано в тексте.

Также в четверг Зеленский подписал указ №164/2021 о временном исполнении обязанностей председателя Кировоградской ОГА первым заместителем Назаренко.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Жалдака Валерия Александровича", - говорится в документе.

Как писала "Страна", 44-летний Жалдак возглавлял объединение футбольных болельщиков "Украина 2012", а в 2016 году выиграл конкурс на должность директора департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции в Минэкономики. Также он работал директором юридического департамента Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, был замминистра молодежи и спорта. Прошлой осенью он стал первым замом председателя Кировоградской ОГА.

Мы также сообщали, что недавно Зеленский уволил посла в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.