Антитеррористические учения силовиков начнутся в Сумской области в пятницу, 16 апреля. Тренировки бойцов СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, Военной службы правопорядка в этом регионе продлятся до конца мая. Особое внимание силовики сосредоточат на приграничных районах.

Об этом сообщается на сайте Сумской ОГА.

"Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - говорится в сообщении.

Власти предупреждают местных жителей о том, что в рамках мероприятий возможны проверки документов у граждан, осмотр автомобилей.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины внезапно развернула масштабные учения по защите админграницы с Крымом.

Также мы сообщали, что учения СБУ начались в Харьковской области с фокусом на "приграничных районах", они продлятся до лета.