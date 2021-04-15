Сотрудники Кремля, министры, СИЗО и новостные сайты. Кто оказался в списке американских санкций против России
Минфин США опубликовал списки физлиц и компаний, подпавших под новые американские санкции в связи с проведением кибератак, вмешательством в выборы и ситуацией в Крыму.
Список размещен на сайте ведомства.
В первую часть списка попали физические лица.
За Крым и Крымский мост:
- Каранда Павел Леонидович ("глава МВД Крыма");
- Кулинич Лариса Витальевна ("глава Минимущества Крыма");
- Михайлюк Леонид Владимирович ("глава ФСБ по Крыму");
- Рыженкин Леонид Кронидович ("глава "Мостотреста");
- Терентьев Владимир Николаевич ("глава СК по Крыму").
За вмешательство в выборы:
- Афанасьева Юлия Андреевна;
- Бычков Петр Александрович;
- Зуева Мария Евгеньевна;
- Килимник Константин Викторович;
- Прибышин Тарас Кириллович;
- Степанов Артём Николаевич;
- Тюрин Денис Валерьевич;
- Щербаков Кирилл Константинович;
- Ахмед Шахзад (Пакистан);
- Раза Мохсин (Пакистан);
- Раза Муджтаба Али (Пакистан);
- Раза Сайед Али (Пакистан);
- Хайат Мухаммад Хизар (Пакистан);
- Хаснайн Сийед Джохар (Пакистан).
Обновлены данные в санкционных списках по физлицам:
- Громову Алексею Алексеевичу (первый замглавы администрации Кремля);
- Малькевичу Александру Александровичу.
Попавшие под санкции организации составляют вторую часть списка.
За кибератаки:
- АО "АСТ";
- АО Пасит
- АО "Позитив Текнолоджиз";
- "Технополис Эра";
- НИИ Спецвузавтоматика;
- ООО "Необит".
За Крым и Крымский мост:
- Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск;
- Ленпромтранспроект;
- Крымский СИЗО-1.
За вмешательство в выборы
- AFRIC (Association For Free Research And International Cooperation);
- Fresh Air Farm House Karachi;
- ИА "Инфорос" (информагентство);
- Международный антикризисный центр;
- Like Wise Shop No 5 (Карачи, Пакистан);
- Mk Softtech (Карачи, Пакистан);
- Newsfront (новостной сайт);
- ООО Alkon;
- ООО "Юниджет";
- Secondeye Solution (Forwarderz);
- Southfront (новостной сайт);
- Фонд защиты национальных ценностей;
- The Oxytech (Карачи, Пакистан);
- Фонд стратегической культуры;
- ООО "Транс Логистик".
Ранее "Страна" приводила заявление Кремля, что новые санкции США против России не поспособствуют встрече Байдена и Путина.
Между тем в Вашингтоне готовы вводить новые экономические санкции против России, если в Кремле будут нагнетать деятельность, которая вредит США.
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