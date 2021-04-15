Минфин опубликовал список попавших под санкции. Фото: ua.usembassy.gov

Минфин США опубликовал списки физлиц и компаний, подпавших под новые американские санкции в связи с проведением кибератак, вмешательством в выборы и ситуацией в Крыму.

Список размещен на сайте ведомства.

В первую часть списка попали физические лица.

За Крым и Крымский мост:

  • Каранда Павел Леонидович ("глава МВД Крыма");
  • Кулинич Лариса Витальевна ("глава Минимущества Крыма");
  • Михайлюк Леонид Владимирович ("глава ФСБ по Крыму");
  • Рыженкин Леонид Кронидович ("глава "Мостотреста");
  • Терентьев Владимир Николаевич ("глава СК по Крыму").

За вмешательство в выборы:

  • Афанасьева Юлия Андреевна;
  • Бычков Петр Александрович;
  • Зуева Мария Евгеньевна;
  • Килимник Константин Викторович;
  • Прибышин Тарас Кириллович;
  • Степанов Артём Николаевич;
  • Тюрин Денис Валерьевич;
  • Щербаков Кирилл Константинович;
  • Ахмед Шахзад (Пакистан);
  • Раза Мохсин (Пакистан);
  • Раза Муджтаба Али (Пакистан);
  • Раза Сайед Али (Пакистан);
  • Хайат Мухаммад Хизар (Пакистан);
  • Хаснайн Сийед Джохар (Пакистан).

Обновлены данные в санкционных списках по физлицам:

  • Громову Алексею Алексеевичу (первый замглавы администрации Кремля);
  • Малькевичу Александру Александровичу.

Попавшие под санкции организации составляют вторую часть списка.

За кибератаки:

  • АО "АСТ";
  • АО Пасит
  • АО "Позитив Текнолоджиз";
  • "Технополис Эра";
  • НИИ Спецвузавтоматика;
  • ООО "Необит".

За Крым и Крымский мост:

  • Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск;
  • Ленпромтранспроект;
  • Крымский СИЗО-1.

За вмешательство в выборы

  • AFRIC (Association For Free Research And International Cooperation);
  • Fresh Air Farm House Karachi;
  • ИА "Инфорос" (информагентство);
  • Международный антикризисный центр;
  • Like Wise Shop No 5 (Карачи, Пакистан);
  • Mk Softtech (Карачи, Пакистан);
  • Newsfront (новостной сайт);
  • ООО Alkon;
  • ООО "Юниджет";
  • Secondeye Solution (Forwarderz);
  • Southfront (новостной сайт);
  • Фонд защиты национальных ценностей;
  • The Oxytech (Карачи, Пакистан);
  • Фонд стратегической культуры;
  • ООО "Транс Логистик".

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