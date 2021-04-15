Минфин США опубликовал списки физлиц и компаний, подпавших под новые американские санкции в связи с проведением кибератак, вмешательством в выборы и ситуацией в Крыму.

Список размещен на сайте ведомства.

В первую часть списка попали физические лица.

За Крым и Крымский мост:

Каранда Павел Леонидович ("глава МВД Крыма");

Кулинич Лариса Витальевна ("глава Минимущества Крыма");

Михайлюк Леонид Владимирович ("глава ФСБ по Крыму");

Рыженкин Леонид Кронидович ("глава "Мостотреста");

Терентьев Владимир Николаевич ("глава СК по Крыму").

За вмешательство в выборы:

Афанасьева Юлия Андреевна;

Бычков Петр Александрович;

Зуева Мария Евгеньевна;

Килимник Константин Викторович;

Прибышин Тарас Кириллович;

Степанов Артём Николаевич;

Тюрин Денис Валерьевич;

Щербаков Кирилл Константинович;

Ахмед Шахзад (Пакистан);

Раза Мохсин (Пакистан);

Раза Муджтаба Али (Пакистан);

Раза Сайед Али (Пакистан);

Хайат Мухаммад Хизар (Пакистан);

Хаснайн Сийед Джохар (Пакистан).

Обновлены данные в санкционных списках по физлицам:

Громову Алексею Алексеевичу (первый замглавы администрации Кремля);

Малькевичу Александру Александровичу.

Попавшие под санкции организации составляют вторую часть списка.

За кибератаки:

АО "АСТ";

АО Пасит

АО "Позитив Текнолоджиз";

"Технополис Эра";

НИИ Спецвузавтоматика;

ООО "Необит".

За Крым и Крымский мост:

Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск;

Ленпромтранспроект;

Крымский СИЗО-1.

За вмешательство в выборы

AFRIC (Association For Free Research And International Cooperation);

Fresh Air Farm House Karachi;

ИА "Инфорос" (информагентство);

Международный антикризисный центр;

Like Wise Shop No 5 (Карачи, Пакистан);

Mk Softtech (Карачи, Пакистан);

Newsfront (новостной сайт);

ООО Alkon;

ООО "Юниджет";

Secondeye Solution (Forwarderz);

Southfront (новостной сайт);

Фонд защиты национальных ценностей;

The Oxytech (Карачи, Пакистан);

Фонд стратегической культуры;

ООО "Транс Логистик".

Ранее "Страна" приводила заявление Кремля, что новые санкции США против России не поспособствуют встрече Байдена и Путина.

Между тем в Вашингтоне готовы вводить новые экономические санкции против России, если в Кремле будут нагнетать деятельность, которая вредит США.