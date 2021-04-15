Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги очередного заседания СНБО, которое прошло в четверг, 15 апреля в закрытом режиме.

Об этом он сказал в комментарии "Украине 24".

Зеленский рассказал, что рассматривались семь вопросов, в том числе, и ситуация на Донбассе.

"Первый вопрос был самым главным, самым приоритетным - это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я не могу рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролированная. Есть действительно вопросы. Мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое главное.

Мы понимаем, что в СМИ распространяется много разной информации. Поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генштаба или Офиса президента Украины. Но некоторые детали я хочу обсудить завтра лично и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После нашей личной встречи будет еще и видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой "Нормандский формат", - сказал Зеленский.

Напомним, в четверг, 15 апреля, прошло очередное заседание СНБО. Заседани было посвящено второй части санкционного списка "контрабандистов".

Заседание проходило в закрытом режиме, о происходящем журналистов оповестили после заседания.

Как сообщала "Страна", перед заседанием СНБО Данилов рассказал СМИ, как надо освещать новости

Напомним, традиционное пятничное заседание было перенесено на четверг. Мероприятие перенесли на один день раньше обычного из-за визита президента Зеленского в Париж.

Как ранее сообщал Офис президента, на заседании СНБО планировали обсудить вопросы безопасности на востоке Украины, второй расширенный пакет персональных санкций по отношению к организаторам контрабандных схем, кибербезопасность, вопросы экономической безопасности государства и отдельные вопросы от президента.

В прошлый раз заседание отменили из-за поездки Зеленского на Донбасс.