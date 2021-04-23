На этих выходных отмечают популярный праздник - Вербное воскресенье. В этот день церковь вспоминает Вход Господень в Иерусалим накануне распятия.

Народная традиция наделила праздник дополнительными смыслами - пожеланиями здоровья и благополучия, оживанию всего живого после зимы, символом чего является верба.

Читайте, что принято делать в Вербное воскресенье, чего делать нельзя и делитесь открытками и картинками к этому дню.

Что принято делать в Вербное воскресенье

Самая популярная традиция в этот день - освятить в церкви веточки вербы. Это делают во время вечерней службы в субботу или утром в воскресенье. Хотя, строго говоря, в церкви освящают не вербу, а собравшихся в храме людей.

Вербу приносили домой и легонько хлестали веточками родных, приговаривая: "Будь здоров, как вода и богат, как земля". Считалось, что это принесет здоровье и благополучие в дом.

Целебные свойства приписывали почкам вербы ("котикам"). Их разжевывали или запивали водой во время болезней. Отвары использовали для лечения болезней кожи - наружно.

Существовали и другие народные традиции. Например, если в этот день посадить веточку вербы в огороде - это сулит хороший урожай, а незамужней девушке - скорый брак. Также верили в то, что если девушка целый день будет думать о понравившемся ей парне - к вечеру они обязательно встретятся.

Этот день проводили в семейном кругу, за скромным постным столом. Правда, в этот праздник на один день разрешалась рыба.

Что нельзя делать

В этот церковный праздник нельзя сквернословить, желать зла, осуждать. Обычно откладывали всю домашнюю работу, особенно тяжелую физически, например, в поле. Скот не выгоняли на пастбищу. Девушки не расчесывали волосы, чтобы не навлечь беду.

Нельзя выбрасывать прошлогодние веточки вербы из церкви. Их обычно сжигали.

Не собирались шумными компаниями, особенно с алкоголем, ведь продолжается строгий Великий пост.

Открытки и картинки с Вербным воскресеньем