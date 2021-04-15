Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов. Таким образом Украина стала первой в мире страной, где электронные паспорта прировняли к бумажным. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дия", - говорится в сообщении.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, у кого есть ID-карта или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Напомним, речь идет о проекте закона №4355, который в Верховной Раде был поддержан 302 нардепами. Закон разрешил отображение в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).

Ранее "Страна" писала о том, как пользоваться цифровым паспортом в приложении и что нужно для его настройки.

Также мы сообщали, что в Украине появится электронный военный билет.