Российский аналитический центр Юрия Левады "Левада-Центр" в связи с обострением на Донбассе провел опрос среди жителей РФ, посвященный Украине и "ЛДНР".

Опрос опубликован на сайте центра 15 апреля.

По данным социологов, 28% россиян считают, что "ДНР" и "ЛНР" должны стать независимыми государствами, ещё четверть (25%) выступает за то, чтобы республики вошли в состав России. 16% респондентов – сторонники расширенной автономии образований в составе Украины, 10% – возвращения в состав Украины на общих условиях.

Мнение о необходимости независимости республик хотя и остаётся доминирующей, но теряет популярность: в мае 2014 года его придерживались 36% респондентов. При этом на 4% выросло число тех, кто считает, что регион должен вернуться в Украину на общих основаниях.

Кроме того, растет неопределенность россиян в этом вопросе: в мае 2019 года лишь 15% затруднились с ответом на вопрос, в марте 2021 года – уже 21%.

Также социологи поинтересовались, каким респонденты видят исход конфликта на Донбассе.

32% россиян уверены, что конфликт затянется на многие годы, ещё 19% считают, что республики войдут в состав России. 12% считают, что республики обретут независимость. В 2015 году эта версия была наиболее популярной – тогда её разделяли 38% респондентов.

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