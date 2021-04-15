В марте большее количество россиян стало относиться плохо к Украине на фоне обострения на Донбассе, в основном ухудшилось отношение среди старшей группы населения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра".

При том, что еще в феврале 55% россиян относились к Украине хорошо, в марте их количество сократилось до 50%. А количество тех, кто относился к Украине плохо увеличилось с 31% до 35%.

Больше всего среди поменявших свое отношение респондентов людей старшей группы. В феврале 49% опрошенных 55 лет и старше хорошо относились к Украине, а о плохом отношении заявляли 43%. Однако уже в конце марта о хорошем отношении говорили только 42%.

В возрастной группе 40-54 года в феврале 54% относились хорошо к Украине, 31% – плохо. В марте эти показатели изменились и составили 47% и 39% соответственно.

При этом отношение молодежи практически не поменялось.

Напомним, согласно данным соцопроса отношение россиян к Украине лучше, чем у украинцев к России.

Также мы писали, что 48% украинцев считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами.