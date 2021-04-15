Послы стран Большой семерки (G7) отреагировали на инициативу президента Владимира Зеленского с ликвидацией Окружного административного суда Киева. Дипломаты назвали ее "важным шагом во всесторонней реформе судебной системы в Украине".

Официальная реакция послов опубликована 15 апреля в их Твиттер-аккаунте.

Также послы указали, каким, по их мнению, должен быть суд, который придет на смену ОАСК.

"Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добропорядочность. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня добропорядочности судей", - говорится в записи в Твиттере послов G7.

Напомним, 13 апреля Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК. Показательно, что за это его сразу же похвалил убийца и радикал Сергей Стерненко.

Между тем в производстве Окружного суда Киева находятся важнейшие политические дела, что объясняет, зачем власти нужен контроль над ним.

"Страна" подробно разбирала мотивы решения президента по ОАСК.