Кулеба написал о поддержке санкций США. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

В МИД Украины поддержали введение Вашингтоном новых  санкций против России и реакцию Белого дома на вмешательство РФ в американские выборы.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter-аккаунте.

"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", - написал Кулеба.

Украина поприветствовала санкции США. Скриншот из твиттера Дмитрия Кулебы

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции против РФ. Из Вашингтона вышлют десять работников российской дипломатической миссии, будут введены ограничения в отношении 6 российских технологических компаний и 32 юридических и физических лиц.

Также мы писали, что в МИД РФ пообещали "неотвратимый ответ" на новые ограничения. Как американские санкции отразятся на Украине подробно разбиралась "Страна".

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