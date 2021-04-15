В МИД Украины поддержали введение Вашингтоном новых санкций против России и реакцию Белого дома на вмешательство РФ в американские выборы.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter-аккаунте.

"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", - написал Кулеба.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции против РФ. Из Вашингтона вышлют десять работников российской дипломатической миссии, будут введены ограничения в отношении 6 российских технологических компаний и 32 юридических и физических лиц.

Также мы писали, что в МИД РФ пообещали "неотвратимый ответ" на новые ограничения. Как американские санкции отразятся на Украине подробно разбиралась "Страна".