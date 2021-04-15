В четверг, 15 апреля, прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По информации "Страны", на этом заседании СНБО утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов", в которую попали 12 человек.

Среди них, по данным "Страны", известный киевский бизнесмен Сеяр Куршутов. Также туда вошел Юрий Дворак (экс-руководитель Киевской таможни) и харьковский бизнесмен Александр Черепинский.

Сам же Зеленский заявляет, что "за эти 30 лет в Украине появился пласт контрабандистов".

"Такое ощущение, что это как отдельная профессия. Хотя государство и не делало государственного заказа, но такие профессии существуют. Контрабандистами сегодня занимается Служба безопасности Украины, они знают, сколько у них есть паспортов, сколько гражданств, а многие из них действительно имеют двойное гражданство или даже три гражданства. С этой ситуацией мы разберемся, думаю, достаточно быстро", - добавил Зеленский.

Ранее мы публиковали первую часть перечня "топ-контрабандистов", против которых СНБО ввел санкции 2 апреля. А также объясняли кто и почему туда попал.

Наше издание также рассказывало, что заседание Совета нацбезопасности перенесли на один день раньше из-за визита президента Владимира Зеленского в Париж. На повестке дня кроме прочего значится ситуация на Донбассе, вопросы национальной экономики, кибербезопасность, вопросы экономической безопасности государства и отдельные вопросы от президента.

Также мы описывали ситуацию с пресс-секретарем президента Юлией Мендель, которая вышла во двор Офиса президента через боковой выход перед началом заседания Совета нацбезопасности и попыталась закрыть рукой телефон одного из журналистов.