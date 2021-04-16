Народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин в личной переписке поделился анекдотом об украинских президентах, в котором действующий глава государства Владимир Зеленский назван "комиком" и "клоуном".

Соответствующим снимком, сделанным в ходе заседания парламента, поделилось издание "Буквы".

Гурин переписывался с пользователем по имени Бенедикт Херманн. Человек с таким именем по состоянию на 2019 год работал в Представительстве Евросоюза в Украине.

Ему нардеп прислал анекдот о президентах Украины следующего содержания: "Первый отдал ядерное оружие, второй создал олигархат, третий увлекся пчелами, четвертый был бандитом, пятым стал кондитер, шестой комик. На шестого будут баллотироваться боксер, клоун, кондитер и кума Путина".

Таким образом он пошутил о президентах Леониде Кравчуке, Леониде Кучме, Викторе Ющенко, Викторе Януковиче, Петре Порошенко и Владимире Зеленском. Отметим, ранее в "Слуге народа" сообщили, что выступают за выдвижение Зеленского на второй срок, а в Офисе президента заверили, что "этот вопрос вообще не решен".

Также Гурин во время работы рассматривал в телефоне список, похожий на перечень планов на этот год. В списке указаны пункты "зачать ребенка" и "Гончара 15 - купить". В то же время пункт "открыть ФОП" перечеркнут.

Что касается пункта о "Гончара", то возможно речь идет о планах по приобретению квартиры на этой улице в Киеве. Стоимость жилья в этом районе может составлять порядка $235 тысяч.

Позже под постом издания об этой новости в Facebook появился комментарий самого Гурина, в котором он пожаловался на плохое состояние здоровья. В частности, нардеп поделился, что у него диагностировали онкологическое заболевание и поэтому он стремится решить все важные дела. Также "слуга народа" посетовал, что журналисты не были "человечны" по отношению к нему, публикуя такие данные.

"У меня онкология и рецидив в январе с непонятными перспективами. Мне нужно за год подтянуть дела всей семьи и, если я умру, оставить все в порядке. Мне, если честно, очень неприятно, что вы этот перечень опубликовали. ФОП действительно открыла моя жена, чтобы платить налоги на квартиру, которая сдается в аренду. Я честно говоря, не знаю сколько у нас есть депутатов, которые платят налоги с квартир, которые сдают в аренду. Думаю, я один. В отношении ребенка - это мне реально сложно комментировать. Хранили бы вы иногда человечность, хотя бы замазали", - написал депутат.

Напомним, Гурин не в первый раз попадает в скандал. Ранее он предложил увольнять медиков, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, а после - ограничить права всех непривитых украинцев.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил что позиция Гурина не является позицией фракции.