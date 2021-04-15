Хмельницкий, Сталин и Меркель оказались в числе наиболее уважаемых украинцами политиков

Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Иосиф Сталин и Ангела Меркель попали в топ-10 личностей, которых украинцы посчитали наиболее близкими к образу идеального политика.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Исследовательского агентства Fama.

Полный топ-10 выбранных украинцами исторических личностей выглядит таким образом:

  1. Богдан Хмельницкий
  2. Тарас Шевченко
  3. Вячеслав Чорновил
  4. Михаил Грушевский
  5. Иосиф Сталин
  6. Ангела Меркель
  7. Петр I
  8. Иван Мазепа
  9. Ярослав Мудрый
  10. Степан Бандера

украинцы назвали идеальных политиковукраинцы назвали идеальных политиков

Также украинцы выбрали современных украинских политиков, которые более всего соответствуют описанным идеальным образам. В этот топ вошли:

  • Петр Порошенко
  • Владимир Зеленский
  • Юрий Бойко
  • Юлия Тимошенко
  • Игорь Смешко
  • Виктор Медведчук
  • Владимир Гройсман
  • Олег Ляшко

украинцы назвали идеальных политиков

Опрос проходил в период 3-9 февраля 2021 года методом face-to-face (личные интервью лицом к лицу). Всего было опрошено 2 тысячи граждан Украины старше 18 лет.

Погрешность репрезентативности выборки с доверительной вероятностью 0,954 не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%; 1,9% для показателей близких к 25% или 75%; 1,3% для показателей близких к 10% или 90%; 1,0% для показателей близких к 5% или 95%; 0,4% для показателей близких к 1% или 99%.

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