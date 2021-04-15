Хмельницкий, Сталин, Меркель, Петр I и Бандера. Украинцы назвали десятку идеальных политиков
Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Иосиф Сталин и Ангела Меркель попали в топ-10 личностей, которых украинцы посчитали наиболее близкими к образу идеального политика.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Исследовательского агентства Fama.
Полный топ-10 выбранных украинцами исторических личностей выглядит таким образом:
- Богдан Хмельницкий
- Тарас Шевченко
- Вячеслав Чорновил
- Михаил Грушевский
- Иосиф Сталин
- Ангела Меркель
- Петр I
- Иван Мазепа
- Ярослав Мудрый
- Степан Бандера
Также украинцы выбрали современных украинских политиков, которые более всего соответствуют описанным идеальным образам. В этот топ вошли:
- Петр Порошенко
- Владимир Зеленский
- Юрий Бойко
- Юлия Тимошенко
- Игорь Смешко
- Виктор Медведчук
- Владимир Гройсман
- Олег Ляшко
Опрос проходил в период 3-9 февраля 2021 года методом face-to-face (личные интервью лицом к лицу). Всего было опрошено 2 тысячи граждан Украины старше 18 лет.
Погрешность репрезентативности выборки с доверительной вероятностью 0,954 не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%; 1,9% для показателей близких к 25% или 75%; 1,3% для показателей близких к 10% или 90%; 1,0% для показателей близких к 5% или 95%; 0,4% для показателей близких к 1% или 99%.
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