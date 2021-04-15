В Вашингтоне готовы вводить новые экономические санкции против России, если в Кремле будут эскалировать деятельность, которая вредит США

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена.

"Каким будет ответ (РФ на американские санкции - Ред.), только предстоит увидеть. И США, конечно, сохраняют за собой право в случае необходимости предпринять дальнейшие действия, но в наших обоюдных интересах — сойти с пути эскалации и найти возможность для продвижения вперед", - заявил высокопоставленный представитель администрации.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Из США высылают десять работников российской дипломатической миссии, введены ограничения против 6 российских технологических компаний и 32 юридических и физических лиц.

После этого, в МИД РФ пообещали "неотвратимый ответ" на новые ограничения и вызвали после США на "тяжелый разговор". Однако президент РФ Владимир Путин не стал реагировать на новые санкции.

Также мы писали, что Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности США из-за России и новых санкций.

"Страна" подробно разбиралась, как санкции против РФ повлияли на Украину.