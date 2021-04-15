Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5058, предусматривающий отмену обязательной отправки водителям по почте постановлений о административном правонарушении в случае, если штраф уже уплачен. Такое решение поддержали 313 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании в четверг, 15 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 279-1 и 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно измененным нормам, постановление о наложении административного взыскания будет направляться нарушителю заказным письмом с уведомлением только в случае, если оно не было выполнено путем оплаты штрафа в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения. Основанием вступления постановления в законную силу будет считаться уплата штрафа.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", был введен механизм привлечения к ответственности водителей или владельцев транспортных средств за нарушение правил дорожного движения и парковки на основании материалов фото- и видеофиксации.

Для нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней, действует 50% скидка. Поэтому абсолютное большинство водителей, не дожидаясь "писем счастья", в первые дни после нарушения выполняют вынесенные постановления и оплачивают штрафы.

В то же время, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, оригинал постановления о привлечении к админответственности, независимо от погашения штрафа обязательно направляется на почтовый адрес владельца или водителя транспортного средства. В постановлении не указывается о том, что штраф по нему уже оплачено, поэтому некоторые граждане оплачивают его еще раз.

Прогнозируют, что принятие проекта закона прекратит неэффективное использование средств государственного и местных бюджетов, и позволит направить сэкономленный ресурс на финансирование мер обеспечения безопасности дорожного движения, развитие парковочной сферы городов и инфраструктурных проектов.

Напомним, система автоматической фотовидеофиксации нарушений стартовала в Украине с 1 июня 2020 года.

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