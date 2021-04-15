Верховная Рада приняла за основу доработанный законопроект о реформе Конституционного суда Украины, согласно которому решения могут приниматься десятью голосами, а не абсолютным большинством голосов.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 апреля, парламент принял 238 голосами "за".

В то же время законопроект предусматривает сохранение кворума судей КС - 12 присутствующих. Отметим, что в предыдущей редакции документа предлагалось также принимать решение двумя третями от состава суда (12 судей), однако к первому чтению эту норму в законопроекте изменили.

Согласно документу, предлагается ввести прозрачную процедуру привлечения судей КС к дисциплинарной ответственности с градацией дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести нарушения.

Также законопроект предлагает уполномочить КС нормировать процедуру рассмотрения вопросов, которые не урегулированы данным законом, в то же время запрещается принятие подзаконных актов, которые противоречили бы документу.

Кроме того, вводятся более гибкие правила изложения судьями КСУ отдельных мыслей.

Напомним, власти инициировали реформирование Конституционного суда Украины после его скандального решения о признании незаконными отдельных положений антикоррупционного законодательства, в частности касающихся уголовной ответственности для чиновников за ложь в декларациях.

Ранее мы писали о предложениях Венецианской комиссии касательно реформирования КС.