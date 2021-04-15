В 2021 году участники внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку и литературе получат сразу три оценки. Об этом рассказала замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передают "Украинские новости".

"Соискатели полного общего среднего образования, которые участвуют в тестировании по украинскому языку и литературе, смогут получить сразу три оценки: оценку за государственную итоговую аттестацию по украинскому языку, ВНО по украинскому языку и ВНО по украинскому языку и литературе", - сообщила Вакуленко и объяснила, что такой подход стал возможным потому, что задания сертификационной работы по украинскому языку входят в сертификационную работу по украинскому языку и литературе.

По словам Вакуленко, тест по украинскому языку и литературе - универсальный, потому что его результаты необходимы для поступления в вуз на любую специальность.

ВНО по украинскому языку и литературе предусматривает выполнение 67 заданий разного формата:

задания с предоставлением развернутого письменного ответа

задания с предоставлением короткого письменного ответа

задания с выбором вариантов ответов

задания на соотнесение

На выполнение этой работы, за которую участник сможет получить 116 тестовых баллов, ему отводится 210 минут.

Участнику тестирования по украинскому языку придется работать в течение 150 минут над 40 заданиями, за выполнение которых можно получить 74 тестовых балла.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин утвердил премии для школьников за успешную сдачу ВНО и победы в олимпиадах.

Также мы сообщали, что после ужесточения карантина пробное ВНО в трех областях Украины перенесут на 24 апреля.