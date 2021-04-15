В январе "Страна" рассказывала о решении Окружного админсуда Киева по учебникам истории для 5-11 классов.

ОАСК по иску юриста Андрея Портнова постановил пересмотреть трактовку истории Евромайдана, которая там изложена. В частности - об односторонней вине "Беркута" в убийствах участников протеста.

Минобразования попыталось обжаловать это решение. И 14 апреля появился вердикт апелляции, который в главной части оставил решение первой инстанции в силе.

Напоминаем, какие отрывки из учебников оспаривал Портнов и что решил суд.

"Беркут застрелил активистов"

В судебном иске юрист приводил пример из учебника 11 класса авторства Власова-Кульчицкого. Там есть такой пассаж: "... 22 Января 2014, в День соборности Украины, снайперы "Беркута" застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана".

По мнению Портнова, авторы пособия утверждают, что именно правоохранители совершили тяжкое преступление - убийство пятерых человек. При этом нет ни одного решения суда, которое бы это подтвердило. А расследование по делам Майдана еще только идет.

То есть учебник подает как факт непроверенную информацию.

В исковом заявлении юрист пишет, что этот учебник и другие "содержат признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода. Информация о событиях 2013-2014 годов представлена ​​односторонне, с придумыванием данных и фактов, сообщением заведомо ложных сведений о событиях и явлениях того времени, а также умолчанию важных обстоятельств, которые имели место".

Нарушения, по мнению Портнова, содержат семь книжек по истории Украины для 11 класса разных авторов, выпущенных в 2019 году, и одно пособие - для пятиклассников.

Поэтому в иске Портнов потребовал обязать Минобразования данные книжки отозвать, объявить новые конкурсы на учебные пособия и пересмотреть данные про Майдан в других учебниках, изданных после 2014 года.

Суд в январе 2021 года удовлетворил требование о пересмотре учебников.

Что решила апелляция

14 апреля Шестой апелляционный суд вынес решение иску Минобразования, которое обжаловало решение предыдущего суда.

В юридической команде Портнова, которая участвовала в слушаниях, сообщили "Стране" о деталях вердикта. Суд, по данным адвокатов, оставил в силе основные исковые требования. А именно:

- объявить и провести новый конкурсный отбор проектов учебников по истории Украины для 11 классов и вступления в истории для 5 классов;

- обеспечить пересмотр других учебников, пособий, учебных программ которые содержат описание событий 2013-2014 годов, в частности Революции Достоинства на предмет представления полной, достоверной и объективной информации.