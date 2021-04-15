Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении "чрезвычайного положения" в сфере нацбезопасности страны из-за угрозы со стороны России, поскольку его администрация ввела новые антироссийские санкции.

Об этом сообщает FoxNews.

Белый дом направил в Конгресс письмо, в котором сообщается, что Байден подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране "в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой вредными иностранными угрозами и деятельностью правительства Российской Федерации".

Президент США указал в письме, что Россия стремилась "подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов", участвовала в "злонамеренной деятельности с использованием киберпространства", преследовала журналистов и инакомыслящих за пределами своих границ и нарушила международное право.

Это, как утверждает Байден в письме, представляет собой "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

Отметим, указ о введении новых антироссийских санкций Байден подписал 15 апреля. Они коснутся физлиц, организаций и компаний из РФ, а также представителей российской дипмиссии в Вашингтоне, которых планируют выслать.

После этого в Кремле заявили, что новые санкции США против России не поспособствуют встрече Байдена и Путина.

В Министерстве иностранных дел России пообещали "неотвратимый ответ" на действия Штатов.

Кроме того, сообщалось, что Путин не стал реагировать на новые санкции США.