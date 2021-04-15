Верховная Рада приняла за основу законопроект №4651, которым предлагается вернуть лишение свободы за недостоверную информацию в декларациях чиновников. Ранее эту норму закона Конституционный суд признал неконституционной.

Инициативу на заседании в четверг, 15 апреля, парламент принял 283 голосами "за".

Законопроект предлагает внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса. Для депутатов, госслужащих и представителей органов местного самоуправления предусмотрено ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан в случае, если указанные лица не внесли в декларации активы и недвижимость на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 1 135 000 грн до 4 540 000 грн).

Если стоимость незадекларированного составляет более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то депутат, госслужащий или представитель органов местного самоуправления может получить 2 года лишения свободы или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 000 до 85 000 грн).

Изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса предусматривают усиление ответственности за непредставление декларации госслужащими и представителями органов местного самоуправления. В случае доказательства вины указанные лица могут получить до двух лет за решеткой.

Законопроект предусматривает, что лицо, совершившее уголовные правонарушения по выше указанным статьям, не сможет быть освобождено от уголовной ответственности. Даже в случае, если после совершения правонарушения оно искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию правонарушения и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.

"Это одно из требований МВФ и Запада. И голосование по законопроекту прошло накануне визита Зеленского в Париж, где он должен встретится с Макроном. Как ожидается к беседе по видеосвязи присоединится и Меркель", - пишет телеграм-канал "Политика Страны"

Напомним, соответствующий законопроект президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный еще в январе этого года.

Чем еще на внеочередном заседании сегодня займется Рада - читайте в нашем материале.