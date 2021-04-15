Президент РФ Владимир Путин, который проводит 15 апреля заседание президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив, никак не отреагировал на введение новых санкций США против России.

Об этом в Telegram-канале сообщают журналисты кремлевского пула агентства "РИА Новости".

По данным журналистов, Путин никак не отреагировал на введение санкций США и продолжил заседание президиума Госсовета.

Отметим, что 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Вашингтон высылает десять работников российской дипломатической миссии, а также вводит ограничения в отношении российских физлиц, компаний и организаций.

После этого в МИД РФ пообещали "неотвратимый ответ" и вызвали посла США Джона Салливана на "тяжелый разговор".

Также мы писали о том, что в Кремле заявили, что новые санкции США против России не поспособствуют встрече Байдена и Путина.