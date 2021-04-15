В "ДНР" рассказали детали вчерашнего обстрела в Донецке. В результате погиб мужчина 1964 года рождения, его звали Анохин Юрий Геннадиевич.

Об этом сообщает "представительство ДНР в СЦКК".

"Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК во главе с Руководителем побывала на месте происшествия и зафиксировала последствия обстрела. В ходе фиксации и проведенного разбирательства выяснились детальные обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

Согласно их данным огонь вели из оружия калибром 122 мм. В результате Анохин, который проживал по ул. Новороссийская д.15, кв.37. получил травмы, несовместимые с жизнью.

"По показаниям соседей во время обстрела мужчина находился на балконе своей квартиры. Один из первых снарядов разорвался в 30 метрах напротив дома, в дереве на высоте 4-5 метров, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения грудной клетки и ног", - сказано в сообщении.

Получив ранения, мужчина зашел в кухню, где умер от полученных травм. Он упал лицом на пол и получил порезы лица от осколков выбитого стекла. Погибший проживал один, его тело нашли утром.

Кроме того, согласно данным "ДНР" пострадали от обстрела жилые дома и гражданская инфраструктура.

В обстреле "ДНР" обвиняет Украину. Украинская сторона и ОБСЕ данный случай не комментировали.

Напомним, утром, 15 апреля, в "СЦКК ДНР" заявили об обстреле Киевского района Донецка и гибели мирного жителя. Позже были показаны фотографии погибшего.

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