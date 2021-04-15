Россия призывает ФРГ и Францию прекратить пропагандистскую кампанию по поводу передвижения российских военных близ границ с Украиной. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, действия россиян возле границы с Украиной никому не угрожают.

"В очередной раз просим ФРГ и Францию, как коллег по нормандскому формату, прекратить пропагандистскую кампанию вокруг никому не угрожающих российских мероприятий на российской территории и сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации ситуации на Донбассе и к выполнению Минского комплекса мер", - заявила Захарова.

Ранее "Страна" писала о том, что Блинкен от имени Байдена пригрозил России последствиями за стягивание войск к Украине.

Также мы разбирались, что происходит на Донбассе и почему продолжают стягиваться войска.