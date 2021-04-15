Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, как потерял 400 биткоинов, что по нынешнему курсу составляет почти 702 млн гривен.

Об этом он рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Арахамия рассказал, что сейчас у него уже нет биткоинов, но раньше они у него были и он их потерял.

"Я же тогда 400 потерял, при старом еще курсе, плохом. Потому что в то время система безопасности биткоина - это одно кодовое слово, которое нужно было знать. Я его не забыл, но на диске стер зашифрованный раздел диска, где оно было записано", - рассказал Арахамия.

По словам главы фракции "Слуги народа", сейчас ему не хочется об этом думать.

"Сейчас это страшная сумма окажется, я даже не хочу об этом думать, потому что выглядит это очень плохо. И очень глупо", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, 14 апреля биткоин преодолел историческую отметку в $64 тысячи.

Также мы писали о том, как биткоины осели в виртуальных кошельках украинских нардепов.

Кроме того, "Страна" рассказывала о том, как экс-депутат горсовета Днепра задекларировал биткоины на миллиард долларов и объяснил это ошибкой.