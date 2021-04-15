В турецких СМИ появилась информация о планах украинских властей продать Турции недавно отобранный у китайских инвесторов завод "Мотор Сич". В то же время журналисты назвали Украину рискованным партнером, ведь по их мнению решение национализировать предприятие было принято Киевом под давлением Вашингтона, а отношения США и Турции на данный момент переживают не лучшие времена.

"50% акций компании ("Мотор Сич") будет передано неизвестной турецкой оборонной компании. В Турции побывала украинская делегация. Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу продажи 50% "Мотор Сичи". Между двумя странами планируется совместное производство, передача технологий и деталей", - говорится в публикации Donanim Haber.

Также журналисты заявили, что сделка Киева с Анкарой будет сильно зависеть от того, как в США воспримут покупку "Мотор Сичи" турецкими военными компаниями, которые пока что не названы.

"В настоящее время "Мотор Сич" переживает период, когда украинское правительство пытается вернуть себе контроль над компанией", - сообщило издание Daily Sabah.

В публикации также говорится, что вопрос о возможном вхождении турецких военных компаний в число акционеров "Мотор Сич" остается открытым, так как китайские инвесторы сопротивляются конфискации их актива, а кроме того обратились в международный арбитраж для компенсации своих потерь в размере 3,6 млрд долларов.

Напомним, на заседании СНБО приняли решение вернуть завод "Мотор Сич" в государственную собственность "конституционным способом". По словам секретаря СНБО Данилова, на заседании говорили не о национализации "Мотор Сичи", а о "возвращении ее народу".

При этом де-факто решение уже исполнено - Шевченковский суд уже передал корпоративные права предприятия в собственность Агентства по управлению активами.

В свою очередь МИД Китая потребовал защитить интересы китайских компаний и инвесторов, которым принадлежали акции предприятия.

Также мы подробно разбирались в том, зачем "слуги народа" захотели национализировать "Мотор Сич".