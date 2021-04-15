Перед началом заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель вышла во двор Офиса Президента через боковой выход.

Во дворе стояли журналисты "Страны", PavlovskyNews и телеканала "Украина 24".

При попытке взять у пресс-секретаря президента комментарий касательно грядущего заседания СНБО она принялась закрывать рукой телефон одного из журналистов, который снимал происходящее на видео.

После этого представитель главы государства попросила прекратить съемку и ушла.

Начало заседания СНБО запланировано на 16:00. В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы безопасности на востоке Украины, кибербезопасности, экономической безопасности государства, второй расширенный пакет персональных санкций по отношению к организаторам контрабандных и отдельные вопросы от президента Владимира Зеленского.

Напомним, в сентябре 2019 года пресс-секретарь президента Юлия Мендель бросилась на журналиста и помешала ему задать вопрос главе государства и уже бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.