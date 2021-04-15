Со стороны России последует жесткая реакция в ответ на новые санкции США, указ о введении которых подписал президент Джо Байден в четверг, 15 апреля. В МИД России вызвали посла США Джона Салливана на "тяжелый разговор".

Об этом дипломатический источник сообщил ТАСС.

"Реакция России на санкции США будет жесткой", - сказал источник.

В свою очередь официальный представитель МИД России рассказала, что американского дипломата вызвали в МИД после введения новых санкций на разговор, "который будет для американской стороны тяжелым".

"Подобное агрессивное поведение (введение санкций - Ред.), безусловно, получит решительный отпор.... В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком на Соединенных Штатах Америки",- сказала Захарова и добавила, что "ответ Москвы на последние американские санкции будет "неотвратимым".

Захарова пригрозила, что шаг США получит решительный отпор. "В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на Соединенных Штатах Америки", — сказала она.

"Комментаторы в Москве говорят, что теперь встреча Путина с Байденом, мягко говоря, проблематична", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении РФ. Согласно указу из Вашингтона высылают десять работников российской дипломатической миссии. Ограничения вводятся в отношении 6 российских технологических компаний и 32 физических лиц и организаций РФ.

Также мы писали, что в Москве заявили, что новые санкции США против России не поспособствуют встрече президентов, которую ранее Джо Байден предложил Путину.