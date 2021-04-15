Эксперты Киевской школы экономики прогнозируют, что с ближайшем времени Киев, Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны карантина. По данным специалистов, в этих регионах улучшаются показатели по Covid-19. В то же время, "покраснеть" скоро может Днепропетровская область.

Соответствующий прогноз эксперты дали в прямом эфире на странице в Facebook Kyiv School of Economics (KSE)

"Киев продлил усиление карантинных ограничений "красной" зоны до конца апреля. Сейчас мы видим в Киеве двойной результат ведения "красного" уровня, включая транспорт. Уже можем говорить о комбинированном результате", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он также добавил, что за две недели в столице начал снижаться уровень госпитализаций.

"Прошло почти две недели с введения усиленных ограничений и видим уровень госпитализации начинает довольно быстро снижаться, что, в свою очередь, влияет на разгрузку ресурсов медицинской системы, которая долгое время находилась на отметке 80%", - добавил эксперт.

По его словам, в ближайшие дни ожидается еще большее уменьшение количества госпитализаций, в связи с чем загруженность коек должна опуститься ниже 80%. По данным KSE, уже в конце апреля - начале мая столица может выйти из "красной" зоны карантина, так как к этому времени будут разгружены ресурсы медицинской системы.

"Это средний срок по городу Киева для выхода из красного уровня эпидопасности и для выхода из усиленных ограничений", - добавил Ганиченко.

По данным эксперта, Черновицкая и Львовская области уже на следующей неделе могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина. Близки к выходу также Харьковская и Одесская области. Вместе с тем попасть в "красную" зону может Днепропетровская область.

Ганиченко также рассказал, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется.

"Уровень госпитализаций в Украине за неделю снизился на 11%, выписки продолжают расти, и превышают уровень госпитализации. Загруженность коек начала идти на спад. Показатель смертности также стабилизировался", - сказал он.

Вместе с тем, Украина остается среди пяти крупных стран Европы с наиболее критической ситуацией с Covid-19 и продолжает быть на третьем месте среди больших стран Европы по уровню смертности.

О ситуации в Черновицкой и Львовской областях - с 13:55, в Киеве - с 19:30

Напомним, ранее и в Раде спрогнозировали, что Киев может вскоре выйти из "красной" зоны карантина.

Также мы рассказывали, что "красная" зона карантина переместилась на восток нашей страны. В то же время улучшается ситуация с коронавирусом в западных регионах.