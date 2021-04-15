Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), перенесенное на сегодня, 15 апреля из-за визита президента Владимира Зеленского в Париж, начнется в 16:00 (по киевскому времени).

Об этом "Стране" сообщили в Офисе президента Украины.

Напомним, на заседании СНБО под председательством Зеленского планируют обсудить:

вопросы безопасности на востоке Украины,

второй расширенный пакет персональных санкций по отношению к организаторам контрабандных схем,

кибербезопасность,

вопросы экономической безопасности государства и отдельные вопросы от президента.

В день заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов обратился к журналистам и работникам СМИ с просьбой ответственно относится к освещению событий на Донбассе и не распространять дезинформацию.

Между тем сегодня в 16:00 в Киеве также пройдет и внеочередное заседание Верховной Рады. На нем будет рассмотрено 15 законопроектов, с их полным списком можно ознакомиться в нашем материале.