В Кривом Роге мужчину, который из-за низкой пенсии грозил взорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского, осудили на 4 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Об этом со ссылкой на решение Дзержинского райсуда Кривого Рога сообщает "Радио Свобода".

59-летний мужчина во время суда признал свою вину. Теперь с него также должны взыскать в пользу государства почти 4 000 гривен судебных издержек.

Инцидент, из-за которого осудили мужчину, произошел в феврале текущего дома. 59-летний мужчина угрожал подорвать квартиру родителей президента Владимира Зеленского. Причинами такого поступка стало недовольство мужчины размером своей пенсии, которая составляет 2000 гривен. По информации полиции, он был пьян.

Напомним, "Страна" писала о том, как "минера" моста Метро в Киеве отправили на принудительное лечение.

Также мы сообщали, что в конце марта Зеленский дал старт посадкам за лжеминирование.