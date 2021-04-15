В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, которое предусматривает усиление полномочий, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме. Это распоряжение посылает сигнал о том, что Соединенные Штаты будут накладывать на Россию затраты стратегическим и экономически эффективным образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия", - говорится в сообщении.

Согласно указу, США высылают десять работников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, так как, по данным американских властей, в состав дипперсонала входят представители спецслужб РФ.

Кроме того, санкции введены в отношении 6 российских технологических компаний, которые, по мнению США, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, начиная от предоставления экспертных знаний и заканчивая разработкой инструментов и инфраструктуры и содействием злонамеренным действиям в киберпространстве".

В частности, под санкции попали компании:

Технополис "ЭРА";

АО "Пасит";

Федеральное государственное автономное научное учреждение "Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности";

ООО "Необит";

АО "Передовые системные технологии";

АО "Позитив Текнолоджиз".

"Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия в киберпространстве, такие как инцидент с SolarWinds, используя все доступные меры и полномочия", - заявили в Белом доме.

Ограничения введены и против 32 физических лиц и организаций РФ.

"Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.

Также США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные после 14 июня 2021 года Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния или Минфином России.

"Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Аукционы по размещению ОФЗ Минфин РФ проводит по средам. Таким образом, первое размещение облигаций федерального займа, в котором не смогут принять участие банки из США, должно пройти 16 июня.

Введение Штатами новых санкций в отношении России прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Тут важно даже не содержание санкций, а сам их факт. Ранее Кремль уже предупреждал Вашингтон, что предложенная Байденом встреча с Путиным (а значит и разрядка вокруг Украины) может быть под вопросом в случае введения новых санкций. И вот теперь санкции введены. Теперь ждем ответной реакции Кремля", - говорится в публикации.

Новость дополняется