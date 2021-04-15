Европейский союз и НАТО могут представить заявления в поддержку санкций США относительно России, но свои новые ограничения вводить не планируют.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Напомним, 15 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении РФ. В частности США высылают десять работников российской дипломатической миссии, вводятся ограничения в отношении 6 российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.

Ранее в Кремле заявили, что введение новых санкций против России со стороны США не поспособствует встрече лидеров стран.

Также мы писали, что 30 марта состоялся телефонный разговоре президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, в ходе которого Байден заявил о поддержке территориальной целостности Украины и предложил Путину встретиться.